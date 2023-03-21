У саратовских инспекторов ГИМС появился новый быстроходный катер

фото: ГУ МЧС

Новый быстроходный катер появился у саратовских инспекторов ГИМС. Об этом сегодня, 21 марта сообщила пресс служба МЧС Саратовской области.

Из Москвы пришел катер отечественного производства «Альянс-6.4-0.1». Он предназначен для проведения патрулирования, рейдов и участия в спасательных мероприятиях. Длина катера 6, 5 метров, вместимость - до 6 человек. Срок службы у такого судна повышен ввиду того, что он изготовлен из алюминия.

Кроме того, катер оснащен подвесным лодочным мотором, мощностью в 200 лошадиных сил, что повышает его маневренность и позволяет развить скорость более 70 км/ч. На борту имеется специальное оборудование, которое обеспечивает необходимый уровень безопасности судоходства и отвечает современным требованиям навигации.

Инспекторы ГИМС отмечают, что теперь условия для патрулирования станут более комфортными, поскольку на катере есть защита от ветра и непогоды и система обогрева.

Всего на оснащении Саратовской ГИМС стоит 33 судна.

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