В Саратовской области вследствие паводка закрыто движение на 6 автомобильных дорогах и автоподъездах

В Саратовской области закрыты дороги и автоподъезды к некоторым населенным пунктам. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области о состоянии дорог регионального значения из-за паводка на сегодняшнее утро, 21 марта.

Движение закрыто: на автомобильной дороге в Вольском районе «Нижняя Чернавка - Кряжим - Николаевка»; Ивантеевка-Ивановка - Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка - станция Клевенка (Ивантеевский район); автоподъезды к селу Атаевка от дороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» и к селу Невежкино от автодороги «Шереметьевка-Урицкое– Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе. В Пугачевском районе не проехать по дороге «Горный - Березово». Так же закрыт автоподъезд к мостовому переходу через реку Хопер у деревни Нестеровка в Ртищевском районе.

Движение открыто с ограничением:

- автоподъезд к поселку Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» (Новоузенский район)

- автоподъезд к селу Горяиновка от автомобильной дороги «Балаково - Духовницкое» (Духовницкий район)

- Перелюб - Натальин Яр - Тараховка (Перелюбский район).

На указанных автодорогах дежурит техника, установлены сигнальные вехи для обозначения створа проезжей части и дорожные знаки.

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