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НовостиОбщество21 марта 2023 7:27

В Саратове хозяин кафе пытался «отмазать» нелегальных мигрантов взяткой

Мужчина попытался предложить миграционному инспектору 5 тысяч рублей
Евгений Бадиков

В Саратове хозяин кафе пытался «отмазать» нелегальных мигрантов взяткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 6 марта инспектор миграционного контроля обнаружил, что в одном из саратовских кафе работают граждане ближнего зарубежья без российского паспорта или разрешения на работу. Инспектор принял решение завести административные материалы за незаконное проживание и работу. Владелец кафе попытался дать правоохранителю 5 тысяч рублей взятки. Сотрудник ведомства отказался и предупредил мужчину о статье за коррупцию, но тот его не послушал.

В отношении владельца кафе возбуждено дело по статье «мелкое взяточничество».

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