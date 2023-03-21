Саратовский суд оштрафовал главу комитета ЖКХ Максима Сиденко

Максим Сиденко

Председателя комитета ЖКХ администрации Саратова оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращений граждан. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Прокуратура города провела проверку по обращению саратовца о нарушении порядка рассмотрения жалобы в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Город Саратов».

Как показала проверка, местный житель пожаловался в администрацию на плохую работу одного из сотрудников комитета ЖКХ. Глава комитета, в свою очередь, поручил рассмотреть обращение подчиненному, на которого и жаловался заявитель.

В итоге на председателя комитета - Максима Сиденко завели административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья Волжского района выписал чиновнику штраф в 5 тысяч рублей. Обжалование решения в вышестоящем суде успеха чиновнику не принесло.

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