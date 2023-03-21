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НовостиОбщество21 марта 2023 7:15

Саратовский суд оштрафовал главу комитета ЖКХ Максима Сиденко

Саратовский чиновник заплатит пять тысяч рублей за нарушение рассмотрения обращений граждан
Евгений Бадиков
Максим Сиденко

Максим Сиденко

Председателя комитета ЖКХ администрации Саратова оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращений граждан. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Прокуратура города провела проверку по обращению саратовца о нарушении порядка рассмотрения жалобы в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Город Саратов».

Как показала проверка, местный житель пожаловался в администрацию на плохую работу одного из сотрудников комитета ЖКХ. Глава комитета, в свою очередь, поручил рассмотреть обращение подчиненному, на которого и жаловался заявитель.

В итоге на председателя комитета - Максима Сиденко завели административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья Волжского района выписал чиновнику штраф в 5 тысяч рублей. Обжалование решения в вышестоящем суде успеха чиновнику не принесло.

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