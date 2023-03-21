В Заводском районе Саратова сгорел расселенный дом

Сегодня ночью, 21 марта, ночью в Заводском районе Саратова на улице Озерный тупик произошел пожар в заброшенном доме №14. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00:21. В заводском районе горел деревянный дом между улицей Пензенской и 34 школой. На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.
Площадь и причины устанавливаются.
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