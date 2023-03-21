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НовостиОбщество21 марта 2023 6:51

В Саратовской области число заболевших ковидом за сутки снизилось до 214 человек

Наибольший прирост заболевших в Саратове
Евгений Бадиков
фото Фролова Михаила. Архив КП.

фото Фролова Михаила. Архив КП.

В Саратовской области по состоянию на 21 марта за сутки выявлено 214 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, вчера эта цифра составляла 218 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 316239 человек. Выздоровели 308605 человек, за сутки - 281.

Наибольший прирост заболевших на сегодня зафиксирован: в Саратове - 100, Энгельсском районе - 25, Балашовском - 21, Балаковском - 16, Ртищевском - 6.

Наибольшее количество заболевших в возрасте 35-49 лет.

Признаками ОРВИ выявили у 213 пациентов, еще у одного болезнь проходит бессимптомно.

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