фото: ГИБДД

В Саратове в столкновении с грузовиком пострадала молодая пара. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В ночь на сегодня, 21 марта, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. По предварительным данным, примерно в 00:30 напротив дома №14в по Московскому шоссе 50-летний водитель грузовика Hino Ranger столкнулся с ВАЗ-2114, за рулем которого сидел 19-летний парень.

В результате столкновения водитель "четырнадцатой" и его 18-летняя спутница получили травмы и были доставлены в больницу.

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