Лада Мокроусова провела очередные кадровые перестановки в саратовской мэрии. Об этом глава города рассказала в своем телеграм-канале.
С сегодняшнего дня, 21 марта, исполняющим обязанности заместителя главы администрации Саратова, председателя комитета по строительству и инженерной защите назначен Александр Гусев.
Исполняющим обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации Саратова стал Игорь Поздникин.
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