Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 5:29

Лада Мокроусова провела очередные кадровые перестановки в саратовской мэрии

У мэра новый заместитель - Александр Гусев
Евгений Бадиков

Лада Мокроусова провела очередные кадровые перестановки в саратовской мэрии. Об этом глава города рассказала в своем телеграм-канале.

С сегодняшнего дня, 21 марта, исполняющим обязанности заместителя главы администрации Саратова, председателя комитета по строительству и инженерной защите назначен Александр Гусев.

Исполняющим обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации Саратова стал Игорь Поздникин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.