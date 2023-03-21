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НовостиПроисшествия21 марта 2023 5:10

В Саратове при столкновении с иномаркой пострадал водитель автобуса

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратове при столкновении с иномаркой пострадал водитель автобуса. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Сегодня, 21 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 6:50, напротив дома №46 по улице Шехурдина столкнулись Toyota Camry и автобус 53 маршрута. В результате аварии водитель автобуса - 54-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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