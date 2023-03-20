Кадр из сюжета Mash

Ветеран из Аткарска спас овчарку в зоне СВО. Собаке завели паспорт и назвали Лаймой, о чем сообщает федеральный Телеграм-канал Mash.

Ветеран сирийской военной кампании спас истощенную овчарку, которая грустила возле брошенного дома.

40-летний Дмитрий живет в Актарске Саратовской области. Он отдал 12 лет службе в полиции, а потом был отправлен по контракту в Сирию, где воевал с терроризмом. Награжден знаком боевого отличия, медалью «За воинскую доблесть II степени» и «Участника СВО в Сирии». После этого Дмитрий был направлен в зону СВО по повестке.

На освобожденных территориях он нашел сильно истощенную собаку и пожалел ее. Животному оформили паспорт, сделали прививки и назвали Лаймой. Вскоре она поправилась и набрала 10 килограмм веса.

Сейчас Дмитрий пристроил Лайму к своему товарищу, живущему в частном доме. По его словам, там она будет в хороших условиях.