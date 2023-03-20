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НовостиОбщество20 марта 2023 19:25

Роман Бусаргин обещал спортсменам из Энгельса возвращение площадки для воркаута

Подростки пожаловались, что у них отобрали единственное место для занятий
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роман Бусаргин обещал спортсменам из Энгельса возвращение площадки для воркаута. Ранее подростки записали видео, где пожаловались, что у них отобрали единственное место для занятий.

- В соцсетях ребята из Летного городка рассказали о проблеме. Администрация демонтировала единственную в микрорайоне воркаут-площадку. Администрация установила, что площадка небезопасна. Однако причины действий молодым спортсменам внятно не объяснили.

Благодарю ребят за их активную и неравнодушную позицию. В ближайшие 2 недели на площадке установят новое оборудование, которое соответствует всем требованиям, - заявил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.