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Роман Бусаргин обещал спортсменам из Энгельса возвращение площадки для воркаута. Ранее подростки записали видео, где пожаловались, что у них отобрали единственное место для занятий.

- В соцсетях ребята из Летного городка рассказали о проблеме. Администрация демонтировала единственную в микрорайоне воркаут-площадку. Администрация установила, что площадка небезопасна. Однако причины действий молодым спортсменам внятно не объяснили.

Благодарю ребят за их активную и неравнодушную позицию. В ближайшие 2 недели на площадке установят новое оборудование, которое соответствует всем требованиям, - заявил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.