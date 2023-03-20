В Саратове 9 домов остались без холодной воды до утра

В Ленинском районе Саратова 9 домов остались без холодной воды до утра завтрашнего дня, 21 марта. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы идут на городском водопроводе по адресу Саперная,7. Из-за них ориентировочно до 8.00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Саперная, 3,5,5а,7; Вишневый проезд, 18,20; а также проезд 50 лет Октября, 79, 79а,81.

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