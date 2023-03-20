Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 20 марта, в Саратове Hyundai Solaris столкнулся с ВАЗом и отлетел в припаркованные автомобили, о чем сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, авария произошла в 17.40 возле дома № 41А по улице Аткарская. ВАЗ-2115 с 20-летним водителем столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого сидела 42-летняя женщина. От удара иномарка отлетела в припаркованные автомобили и разбила две «Лады Гранта».
В результате ДТП водитель Hyundai Solaris была доставлена в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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