В Саратовской области благодаря вмешательству региональной прокуратуры на помощь населению в рамках ОМС выделили еще 83,9 миллиона рублей

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области прокуратура проверила территориальную программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, программу госгарантий для оказания бесплатной медпомощи в нашем регионе утвердило в конце прошлого года областное правительство.

Прокуратура установила, что сумма средств ОМС (обязательного медстрахования), направляемых на реализацию программы, занижены по сравнению с требованиями федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной правительством Российской Федерации на 2023 год.

Ведомство внесло представление региональному правительству, после чего чиновники разработали «поэтапное достижение полного финансового обеспечения программы» для приведения ее к федеральным нормам.

После внесения поправок в областной бюджет, расходы на здравоохранение увеличили на 83,9 миллиона рублей.

- Это позволит снизить дефицит за счет средств областного бюджета с 1279,8 миллиона рублей на начало года до 1195,9 миллиона рублей, - отметили в прокуратуре.

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