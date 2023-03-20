В Саратове 21-летний парень прикидывался проституткой и обманывал россиян

В Саратове 21-летний парень зарабатывал на жизнь под видом проститутки. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Саратову.
По данным следствия, с октября 2021 по март 2022 года 21-летний парень регистрировал аккаунты в соцсетях под чужими именами. На страницах «девушек» горожанин размещал объявления с услугами интимного характера.
Получая аванс от заинтересованных лиц, аферист переставал выходить на связь. Так, денежных средств лишились жители Чебоксар, Челябинска, Санкт-Петербурга и Вологды. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено четыре уголовных дела.
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