Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

В Саратовской области 23-летний водитель "двенашки" вышел на обгон — погибли две женщины. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 31 августа 2021 года в Советском районе недалеко от поселка Степное. 23-летний водитель "двенашки" вышел на обгон, не соблюдая при этом боковой интервал. В результате столкновения с попутным Renault Logan, произошло ДТП.

Авария унесла жизнь двух женщин иномарки – 60 и 79 лет. Кроме того, пострадал семилетний пассажир и 31-летняя женщина-водитель.

В судебном заседании свою вину подсудимый не признал. Водителю отечественной легковушки суд назначил 4 года в колонии поселения.

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