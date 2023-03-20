Фото: архив КП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Информация предоставлена военным комиссариатом Саратовской области.

Контракт вправе заключить дееспособные граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет.

По вопросам поступления на военную службу по контракту можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) в Саратове, который расположен по адресу Буровая, 36. Уточнить информацию можно по телефону 8(8452) 38-19-20. Либо обратиться в районные военные комиссариаты и пункты информирования граждан муниципальных районов Саратовской области.

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