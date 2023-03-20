В Саратове аэропорт «Гагарин» с понедельника переходит на новое расписание

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратове аэропорт «Гагарин» с понедельника, 20 марта, переходит на новое расписание. Об этом сообщает пресс-служба «Гагарина».
Так, с 27 марта запланированы рейсы по 10 направлениям - Сочи, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный, Сургут, Ереван ("Ширак Авиа").
В Москву заявлено до восьми полетов в день, в Питер рейсы будут осуществляться ежедневно.
Уже с 27 мая S7 Airlines увеличит частоту полетов в столицу до двух рейсов в день.
Кроме того, ежедневно в Сочи будет летать «Победа», также «Red Wings» по понедельникам и средам в Екатеринбург.
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