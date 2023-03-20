Саратовские следователи начали проверку из-за обрушившейся стены в доме на Брянской улице

Фото: vk.com/saratov_24

После обрушения стены аварийного дома в Заводском районе Саратова следователи регионального СУ СКР начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее местная жительница Анастасия У. рассказала в паблике «Саратов онлайн» во «ВКонтакте» о коммунальной аварии в доме по адресу Брянская, 28. По словам горожанки, из-за прорыва трубы с горячей водой 24 января, часть стены обрушилась.

Дом был признан аварийным еще в 2018 году, расселить его должны к до конца 2023.

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