Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе / Скриншот: 2ГИС

В Энгельсе за реконструкцию Дома офицеров возьмется московская фирма «Флан-М». Соответствующая информация опубликована сегодня, 20 марта, на портале Госзакупок.

В Саратове подвели итоги аукциона на реставрацию «Дома офицеров Красной армии» в Энгельсе. Реставрацией объекта займется московская фирма АО «Строительная компания Флан-М».

Заказчик- управление капитального строительства Саратовской области. Максимальная цена контракта – 690,7 миллиона рублей.

Окончание работ запланировано до 25 декабря 2024 года.

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