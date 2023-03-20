архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Последняя учебная неделя четверти: мэрия Саратова напомнила школьникам о предстоящих каникулах. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже в предстоящую пятницу, 24 марта, в общеобразовательных учреждениях начинаются весенние каникулы. На 10-дневный отдых саратовские школьники уйдут 24 марта.

Как сообщают чиновники, каникулы продлятся до 2 апреля.

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