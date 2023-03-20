архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области за три месяца 2023 года уже 149 сирот получили жилищные сертификаты. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил зампред правительства Павел Мигачев на совещании в региональном парламенте.
Как уточнил Мигачев, документ выдают как альтернативу жилью, номинал каждого – 2,3 миллиона рублей. До конца 2023 в регионе планируют предоставить не менее тысячи жилищных сертификатов.
Получить сертификат могут сироты старше 21 года, к этой сумме можно добавить средства материнского капитала или собственные сбережения.
В Саратовской области жилья ожидают 5,3 тысяч сирот, более полутора тысяч из них ждут своей квартиры уже по решению суда.
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