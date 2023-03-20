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НовостиОбщество20 марта 2023 10:49

В Саратовской области за три месяца 2023 года уже 149 сирот получили жилищные сертификаты

Сертификаты предоставляют как альтернативу жилью, номинал каждого – 2,3 миллиона рублей
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области за три месяца 2023 года уже 149 сирот получили жилищные сертификаты. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил зампред правительства Павел Мигачев на совещании в региональном парламенте.

Как уточнил Мигачев, документ выдают как альтернативу жилью, номинал каждого – 2,3 миллиона рублей. До конца 2023 в регионе планируют предоставить не менее тысячи жилищных сертификатов.

Получить сертификат могут сироты старше 21 года, к этой сумме можно добавить средства материнского капитала или собственные сбережения.

В Саратовской области жилья ожидают 5,3 тысяч сирот, более полутора тысяч из них ждут своей квартиры уже по решению суда.

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