архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области за три месяца 2023 года уже 149 сирот получили жилищные сертификаты. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил зампред правительства Павел Мигачев на совещании в региональном парламенте.

Как уточнил Мигачев, документ выдают как альтернативу жилью, номинал каждого – 2,3 миллиона рублей. До конца 2023 в регионе планируют предоставить не менее тысячи жилищных сертификатов.

Получить сертификат могут сироты старше 21 года, к этой сумме можно добавить средства материнского капитала или собственные сбережения.

В Саратовской области жилья ожидают 5,3 тысяч сирот, более полутора тысяч из них ждут своей квартиры уже по решению суда.

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