архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за 2022 год самая высокая зарплата составила 55 тысяч рублей. Такие данные опубликовало сегодня, 20 марта, РИА Новости.

Основой таких статистических показателей являются данные Росстата по средним зарплатам за прошедший год.

В исследовании рассчитывались заработные платы в тех сферах деятельности, в которых работают не менее 2% сотрудников региона. Также, учитывался вычет подоходного налога.

Согласно данным, самая высокая зарплата саратовцев составила 55 тысяч рублей. С таким доходом в лидерах оказались сотрудники сферы профессиональной и научной деятельности.

В этом рейтинге Саратовская область заняла 60-е место.

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