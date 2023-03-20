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НовостиОбщество20 марта 2023 10:08

В Саратовской области возобновили движение по федеральной трассе P-228

Ранее ограничение вводилось из-за тумана
Наталия Калинина
Туман на трассе

Туман на трассе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 марта, в Саратовской области возобновили движение по федеральной трассе P-228, о чем сообщила региональная Госавтоинспекция.

С 13:00 временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств с 85 км по 140 км на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград отменено.

Напомним, сегодня ограничение вводилось из-за сильного тумана на дороге.

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