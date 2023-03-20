Туман на трассе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 20 марта, в Саратовской области возобновили движение по федеральной трассе P-228, о чем сообщила региональная Госавтоинспекция.
С 13:00 временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств с 85 км по 140 км на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград отменено.
Напомним, сегодня ограничение вводилось из-за сильного тумана на дороге.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.