Туман на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 марта, в Саратовской области возобновили движение по федеральной трассе P-228, о чем сообщила региональная Госавтоинспекция.

С 13:00 временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств с 85 км по 140 км на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград отменено.

Напомним, сегодня ограничение вводилось из-за сильного тумана на дороге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.