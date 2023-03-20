На ремонт дорог направлено 9,8 миллиарда рублей

В 2023 году в Саратовской области запланирован ремонт 300 км региональных дорог, о чем сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

На ремонт дорог направлено 9,8 миллиарда рублей в рамках нацпроекта Президента РФ «Безопасные качественные дороги» и федеральной программы «Содействие».

Среди крупных объектов стоит отметить 15 региональных трасс. Ремонт дорог позволит соединить Петровский и Екатериновский районы по сокращенному маршруту через села Бакуры, Комаровка, Асметовка, Сосновоборское.

Завершить основные работы планируется за летний период.

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