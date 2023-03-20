Трое жителей Энгельса на лодке спасли собак с острова

Фото: Новости Энгельса / Телеграм

Жители Энгельса на лодке спасли собак с острова. Животные оказались отрезаны от суши с 10 марта – лед на Волге растаял, и они оказались на пустом островке напротив покровского городского пляжа.

- Остались на необитаемом острове без еды. Они скулят и гавкают, потому что напуганы и хотят, естественно, кушать, - рассказал очевидец.

Покровчанин добавил, что он с другими жителями города просил о помощи спасателей, энгельсская база МЧС находится недалеко от пляжа. Спасатели пообещали помочь через несколько дней, но в итоге вызволять животных на лодке отправились неравнодушные горожане.

Фото: Новости Энгельса / Телеграм

- Одна из собак, увидев знакомых людей, даже поплыла им навстречу. Из плена удалось спасти двух собак, третья испугалась и отбежала, - сообщает Телеграм-канал «Новости Энгельса».

Фото: Новости Энгельса / Телеграм

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