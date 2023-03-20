Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове поход в гости для 53-летней женщины закончился смертельным ранением. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает региональное СУ СК.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел 18 марта в Ленинском районе Саратова. Женщина пришла в гости к своему знакомому, который проживал в доме по улице Измайлова. В процессе распития спиртных напитков, между знакомыми произошел конфликт. В результате, хозяин комнаты нанес 53-летней гостье несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью.

О преступлении мужчина сообщил в полицию. 61-летнего убийцу задержали сотрудники правоохранительных органов. Заведено уголовное дело.

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