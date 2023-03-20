Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

Саратовские врачи отправились на Донбасс для помощи детям. Об этом сегодня, 20 марта, в своем Телеграм-канале сообщает минздрав Саратовской области.

С рабочей поездкой на Донбасс отправилась команда саратовских медиков. В состав бригады вошли врачи Областной детской больницы - врач-офтальмолог, травматолог, невролог, детский хирург и пять медсестер.

- Наш долг - в первую очередь повысить доступность медицины там, где ее необходимость ощущается особенно остро, -подчеркнула первый замминистра министерства здравоохранения области Елена Степченкова.

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