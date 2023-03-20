В Саратовской области разрешили охотиться на гусей, селезней и вальдшнепа

Фото: архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18 марта в Саратовской области разрешено охотиться на гусей, селезней уток и вальдшнепа. Региональный комитет охотничьего хозяйства сообщает о начале сезона.

С 18 марта по 21 апреля разрешено охотиться на селезня уток с использованием подсадной утки.

С 25 марта по 3 апреля добыча ресурсов законна в пяти муниципалитетах на юге области. Можно посетить угодья Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского и Ровенского районов. Для всех остальных районов сезон открывается с 1 апреля по 10 апреля.

На охраняемых территориях федерального значения охота по-прежнему запрещена.

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