Депутат Государственной Думы Николай Панков

Николай Панков ежегодно направляет средства на благотворительные цели, что следует из опубликованных данных о доходах и расходах депутата Государственной Думы за 2022 год.

Доход Николая Панкова за отчетный период составил 11 557 292 рублей. На основное место работы приходится 6 180 464 рублей. Оставшуюся часть суммы составляет доход от ценных бумаг и вкладов в банках.

Николай Панков ежегодно направляет деньги на благотворительные цели. В прошлом году он проспонсировал закупку специальных средств для бойцов в зоне СВО. А также выделил деньги на именные стипендии учащимся медицинских колледжей Балаково и Вольска и оказал адресную помощь жителям, попавшим в затруднительное положение. Были у парламентария и другие проекты.

Транспортными средствами и недвижимостью Николай Панков не владеет. В пользовании у него имеется квартира в Саратове площадью 110,3 квадратных метров и служебное жилье в Москве площадью 151 квадратных метра.

Новых объектов в собственности и пользовании супруги депутата, не появилось. Несовершеннолетний ребенок Панкова никакой собственностью не владеет.

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