архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове без тепла и горячей воды остались жители 17 домов Ленинского района. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

В Ленинском районе Саратова на улице Производственной проводятся ремонтные работы на теплосетях.

По этой причине приостановлена подача тепла и горячей воды для жителей 17 домов.

Так, в зону отключения попали абоненты, проживающие по адресу проспект Строителей 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 28, 30, 32, 36а, 51, 61; также на улице Производственной, 44 и на Рижской, 2А

По данным энергетиков, ремонтные работы продлятся примерно до 20.00.

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