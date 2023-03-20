Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратовской области подтопленными талыми водами остаются 15 мостов. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, затопленными остались мосты в Аткарском, Лысогорском, Пугачевском, Ивантеевском, Вольском, Ртищевском и Перелюбском районах.

Кроме того, из-за талых вод затоплена одна придомовая территория в Аткарске и один придомовой участок в селе Комаровка Воскресенского района.

Также в регионе остаются закрытыми три автомобильные дороги, которые ведут к селам Березово и Каменка в Пугачевском районе, а также дорога в Новоузенском районе, ведущая к селу Чертанла.

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