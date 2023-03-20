За выходные саратовцы нашли двух погибших мужчин на улицах города

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи выясняют, при каких обстоятельствах погибли двое мужчин – тела горожан без признаков жизни прохожие обнаружили на улице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

В минувшую субботу, 18 марта, на улице Омской местный житель заметил тело 51-летнего мужчины и сообщил об увиденном правоохранителям.

На следующий день, 19 марта, в микрорайоне Лазурный Волжского района Саратова прохожие обнаружили труп 41-летнего мужчины. Следователи ведут проверку, назначены судмедэкспертизы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.