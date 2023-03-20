В Федоровском районе ДТП унесло жизнь 27-летнего водителя «Фольксвагена»

Фото: Госавтоинспекция

В Федоровском районе ДТП унесло жизнь 27-лшетнего водителя «Фольксвагена». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла минувшей ночью в 1:35 на федеральной трассе. В Федоровском районе, между поселком Мокроус и поворотом на село Спартак столкнулись Vokswagen Polo и фура DAF.

Спасателям пришлось вскрывать легковушку с помощью гидравлического инструмента. 27-летний водитель «Фольксавена» погиб на месте, еще четыре его пассажира пострадали. Мужчины 21, 28 и 37 лет госпитализированы, личность еще одного пострадавшего пассажира пока устанавливается.

Все обстоятельства ночной трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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