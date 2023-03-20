архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области родились Алибаба и Астра. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.

В Саратове, Энгельсе и Балаково за минувшую неделю появились на свет 137 мальчиков и 117 девочек.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Ленинском отделе ЗАГС- 56. Также, в одной из семей 29-летняя мама родила седьмого по счету ребенка.

По мнению сотрудников ЗАГС, самыми редкими именами недели среди мальчиков стали Алибаба и Лев, среди девочек – Астра и Злата.

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