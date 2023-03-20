Ольга Донских / администрация Ленинского района города Саратова
В Саратове ушла из жизни директор школы №49 Ольга Владимировна Донских. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает администрация Ленинского района.
Трагедия произошла вчера, 19 марта. На 57 году ушла из жизни директор школы №49 Ольга Владимировна Донских.
По данным администрации Ленинского района, Ольга Владимировна посвятила педагогической деятельности 19 лет, после это 9 лет занимала руководящую должность.
Прощание с Ольгой Владимировной Донских пройдет завтра в 10.00 в поминальном зале «Свеча» по адресу г. Саратов, улица Елшанская, 9.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.