Ольга Донских / администрация Ленинского района города Саратова

В Саратове ушла из жизни директор школы №49 Ольга Владимировна Донских. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает администрация Ленинского района.

Трагедия произошла вчера, 19 марта. На 57 году ушла из жизни директор школы №49 Ольга Владимировна Донских.

По данным администрации Ленинского района, Ольга Владимировна посвятила педагогической деятельности 19 лет, после это 9 лет занимала руководящую должность.

Прощание с Ольгой Владимировной Донских пройдет завтра в 10.00 в поминальном зале «Свеча» по адресу г. Саратов, улица Елшанская, 9.

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