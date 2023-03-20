В Саратовской области из-за тумана закрыли участок федеральной трассы в двух муниципалитетах

архив КП Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В Госавтоинспекции по Саратовской области предупредили об ограничениях на проезд автотранспорта на территории региона из-за тумана.

Под ограничения попала трасса Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград – на территории Хвалынского и Вольского районов области по ней запрещено движение легкового и грузового транспорта.

В дорожной полиции пояснили, что на некоторых отрезках указанного участка видимость может составлять менее 50 метров. Объезд возможен по автодороге Хвалынск-Ивановка-Алексеевка.

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