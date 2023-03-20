В понедельник в Саратове потеплеет до +13

архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 20 марта, в Саратове синоптики областного гидрометцентра прогнозируют облачную теплую погоду.

Ночью и утром в регионе возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на отдельных участках дорог региона гололедица. Будет преобладать юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В темное время суток – от одного до трех градусов выше нуля, днем +11…+13°C, по области местами – до 17 тепла.

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