Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 2:52

В понедельник в Саратове потеплеет до +13

Возможен порывистый ветер до 14 м/с
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 20 марта, в Саратове синоптики областного гидрометцентра прогнозируют облачную теплую погоду.

Ночью и утром в регионе возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на отдельных участках дорог региона гололедица. Будет преобладать юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В темное время суток – от одного до трех градусов выше нуля, днем +11…+13°C, по области местами – до 17 тепла.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.