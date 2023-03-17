На восьми участках саратовских дорог появятся «лежачие полицейские»

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В Саратове начались работы по созданию условий для безопасности дорожного движения. Как сообщает в мэрия, в настоящее время ведутся работы по установке искусственных дорожных неровностей на 8 участках улично-дорожной сети:

- на перекрестке ул. Лисина и ул. Панченко; на ул. Гвардейская в районе д. 46; - на перекрестке ул. Лисина и ул. Ерёмина; на ул. Миллеровская в районе д. 23;

- на перекрестке ул. Перспективная и ул. Электронная; на ул. Вяземская от 2-го Детского проезда до ул. им. К. Маркса;

- на ул. 1-й Высокий проезд; на ул. Лагерная в районе д. 7.

Установка искусственных неровностей, называемых «дорожными полицейскими», ведется в рамках реализации проектов организации дорожного движения для снижения скорости перед нерегулируемыми пешеходными переходами, которые расположены вблизи образовательных и дошкольных учреждений.

Решения по дислокации принимала комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

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