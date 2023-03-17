В Саратовской области паводок пошел на спад

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Паводок в Саратовской области пошёл на спад. Об этом сообщает правительство области. По состоянию на утро 17 марта, за сутки уровень воды снизился в 12 районах:

- Аткарский (реки Аткара и Медведица – на 20 см); - Вольский (река Терешка – на 20 см); - Базарно-Карабулакский (река Казанла - на 21 см, река Уза – на 2 см); - Ивантеевский (река Большой Иргиз - на 20 см); - Калининский (река Баланда - на 50 см); - Красноармейский (река Иловля – на 20 см); - Романовский (река Карай – на 18 см); - Новоузенский (река Б. Узень – на 35 см); - Петровский (река Медведица – на 43 см) - Питерский (река Малый Узень – на 7 см); - Пугачевский (река Малый Иргиз – на 92 см); - Самойловский (река Терса – на 20 см).

Все еще остаются подтопленными 178 придомовых территорий в 3 районах, большая часть – в Петровске. Затоплено 17 низководных мостов, 5 плотин, 1 участок дороги. В двух районах организованы три лодочные переправы.

Такие паводки, по наблюдениям Росгидромета бывают раз в 7-9 лет. Это происходит из-за сильного промерзания почвы, вода не успевает уйти в землю. Толщина льда на реках достигала 1,2 метров, он образовывал плотные заторы. Только в Петровском районе 12 подрывов льда проведено областной службой спасения, Роман бусаргин отметил, что сейчас пик паводка пройден. Теперь задача – оперативно оценить ущерб, помочь пострадавшим жителям и приступить к благоустройству населенных пунктов, как только позволит погода.

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