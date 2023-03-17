Сын депутата Героя России Александра Янкловича получил госнаграду

Церемония награждения

Сын депутата Саратовской областной Думы, Героя России Александра Янкловича, вчера, 16 марта, получил госнаграду. О награждении наших земляков, проходящих службу в зоне СВО, сообщается в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Церемония вручения прошла в 26-м отряде «Барс». Среди удостоенных госнаград саратовцев, оказался и сын Александра Янкловича, офицер спецназа - Даниил Янклович. Отметим, ранее Янклович-старший сообщал о ранении своего сына. Многие из награжденных были ранены в боях, но после реабилитации вернулись в строй.

Награды вручал командующий Приволжского округа ФСНГ Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин.

Напомним, в прошлом году сам Александр Янклович получил Орден почета.