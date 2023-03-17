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НовостиПолитика17 марта 2023 9:01

Сын депутата Героя России Александра Янкловича получил госнаграду

Саратовских бойцов из отряда «Барс» удостоили государственных наград
Наталия Калинина
Церемония награждения

Церемония награждения

Сын депутата Саратовской областной Думы, Героя России Александра Янкловича, вчера, 16 марта, получил госнаграду. О награждении наших земляков, проходящих службу в зоне СВО, сообщается в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Церемония вручения прошла в 26-м отряде «Барс». Среди удостоенных госнаград саратовцев, оказался и сын Александра Янкловича, офицер спецназа - Даниил Янклович. Отметим, ранее Янклович-старший сообщал о ранении своего сына. Многие из награжденных были ранены в боях, но после реабилитации вернулись в строй.

Награды вручал командующий Приволжского округа ФСНГ Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин.

Напомним, в прошлом году сам Александр Янклович получил Орден почета.