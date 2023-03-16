Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на девочек в Саратове

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Саратовской области Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело о нападении на девочек в Саратове, о чем сообщает пресс-служба федерального следкома.

Напомним, инцидент произошел 14 марта возле дома № 5 по улице Лунная. Неадекватный гражданин сначала напал на 13-летнюю девочку, а через 5 минут дошел до дома № 27 и избил 15-летнюю девочку. Пострадавшие получили ушибы и ссадины на голове. Обе девочки доставлены в больницу.

- Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в региональном следкоме.