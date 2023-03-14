В ходе СВО погиб доброволец из Аткарского района

Солдат из Саратовской области Алексей Коркачев

Во время специальной военной операции погиб солдат из Саратовской области Алексей Коркачев. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Аткарского района Виктор Елин.

С Алексеем Коркачевым попрощаются 15 марта в Аткарске в храме Петра и Павла. Начало церемонии состоится в 11:00.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея Коркачева, погибшего в ходе Специальной военной операции, - написал Виктор Елин.

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