В Саратове скончался бывший заместитель гендиректора МУПП Саратовгорэлектротранс

Виктор Бочкарев

Сегодня ночью, 14 февраля, в Саратове скончался бывший заместитель генерального директора по эксплуатации МУПП Саратовгорэлектротранс Виктор Бочкарев. Об этом сообщается в группе СГЭТ ВКонтакте.

- Виктор Геннадьевич много сделал для развития нашей группы. Мы смогли оперативнее информировать саратовцев о ситуации на трамвайных и троллейбусных маршрутах.

Мы благодарны Виктору Геннадьевичу за сотрудничество и выражаем соболезнования его близким, - пишут в группе.

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