Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:54

В Саратове уволили водителя маршрутки №60 за драку с прохожими у больницы

На видео мужчина подбегает к паре и начинает избивать юношу
Роман Хвалин
Скриншот с видео

Скриншот с видео

В Саратове перевозчик уволил водителя маршрутки №60 после служебного расследования по поводу ролика с дракой в соцсетях. Об этом сообщили в городской администрации.

Вчера днем, 13 марта, на саратовской публичной странице во «ВКонтакте» «Послушано на Мясике» анонимный пользователь выложил видеозапись драки у 3-ей Горбольницы во Фрунзенском районе облцентра.

Судя по кадрам, один из участников конфликта – водитель 60-й маршрутки вел себя агрессивно, – мужчина догнал проходившую по улице пару и избил молодого человека.

Пассажиры автобуса не принимают участия в конфликте и ждут, когда водитель вернется, чтобы продолжить маршрут. Также в ролике не называются причины потасовки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.