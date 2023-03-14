В Саратове уволили водителя маршрутки №60 за драку с прохожими у больницы

Скриншот с видео

В Саратове перевозчик уволил водителя маршрутки №60 после служебного расследования по поводу ролика с дракой в соцсетях. Об этом сообщили в городской администрации.

Вчера днем, 13 марта, на саратовской публичной странице во «ВКонтакте» «Послушано на Мясике» анонимный пользователь выложил видеозапись драки у 3-ей Горбольницы во Фрунзенском районе облцентра.

Судя по кадрам, один из участников конфликта – водитель 60-й маршрутки вел себя агрессивно, – мужчина догнал проходившую по улице пару и избил молодого человека.

Пассажиры автобуса не принимают участия в конфликте и ждут, когда водитель вернется, чтобы продолжить маршрут. Также в ролике не называются причины потасовки.

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