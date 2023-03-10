Фото: СУ СКР
В Базарно-Карабулакском районе мужчина пришел в гости к приятелю и обнаружил его мертвым. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По предварительным данным, вчера, 9 марта, в селе Максимовка Базарно-Карабулакского района в гости к мужчине пришел его знакомый. Гражданин обнаружил там тело своего умершего друга и сразу сообщил об этом в полицию.
Место происшествия осмотрели следователь и эксперт. Все обстоятельства и причина смерти выясняются.
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