фото: ГИБДД

В Лысогорском районе на трассе «Приора» съехала в кювет – пострадали три человека. Об этом сегодня, 10 марта, в своем Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

Сегодня в Лысогорском районе Саратовской области произошло ДТП. В 12:25 на трассе по направлению в Калининск 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет. На вызов выезжала одна фельдшерская бригада ГУЗ «Лысогорской РБ». Пострадавшими оказались жители Калининска.

Парни 21 года и 20 лет госпитализированы с сотрясением головного мозга, 18-летний юноша находится на амбулаторном лечении.

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