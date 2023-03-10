В Татищевском районе мужчина и женщина погибли в ДТП с грузовиком

Сегодня, 10 марта, в Татищевском районе Саратовской области мужчина и женщина погибли в ДТП с грузовиком. Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале главы регионального минздрава Олега Костина.

Сообщение об аварии поступило в 14:24. На трассе Р-158 «Нижний Новгород-Саратов», на подъезде к селу Ягодная Поляна, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым автомобилем.

В результате ДТП погибли двое взрослых: мужчина и женщина. Прибывшие на место медики могли лишь подтвердить их смерть. На вызов выезжала одна фельдшерская бригада отделения скорой медицинской помощи ГУЗ «Татищевская РБ».

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