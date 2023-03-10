Графика: пресс-служба мэрии Саратова

Саратовцев в субботу приглашают на традиционную ярмарку. Об этом сообщает мэрия города Саратова в своем телеграм-канале.

В субботу, 11 марта, на Театральной площади состоится уже ставшая привычной саратовцам ярмарка выходного дня.

Жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло, мясные изделия, товары народного промысла. Ярмарка работает с 8 до 15 часов.

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