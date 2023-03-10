Молодому жителю Саратова продлили срок заключения за нападение на сотрудника СИЗО

архив КП, Булатов Алексей

В Саратовской области местного жителя приговорили к длительному сроку за подготовку массового убийства, незаконную покупку оружия и угрозы сотруднику СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В судебной инстанции подтвердили, что утром 15 октября 2022 года 28-летний осужденный, находившийся в одном из режимных корпусов СИЗО региона унизил достоинство сотрудника регионального УФСИН. Работник исправительного учреждения применил к мужчине физическую силу.

Злоумышленника это разозлило и он, желая отомстить, стал кидать в сторону сотрудника СИЗО металлические предметы и обещал применить к нему насилие.

За дебош и угрозы служащему УФСИН в изоляторе саратовца приговорили к двум годам лишения свободы. По совокупности же приговоров, мужчину приговорили к окончательному наказанию в 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

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